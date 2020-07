Brentford stod for presset mod Swansea, og Thomas Franks ønske om et "sidste magisk øjeblik" blev opfyldt.

Brentfords håb om Premier League næste sæson lever fortsat, efter at holdet onsdag spillede sig videre til den afgørende kamp om at rykke op fra The Championship, der er den næstbedste række i engelsk fodbold.

Med en samlet sejr over to kampe på 3-2 mod Swansea viste Brentford ifølge cheftræner Thomas Frank, at holdet er i stand til at håndtere presset, når det virkelig gælder.

Det havde flere fodboldeksperter ellers sat spørgsmålstegn ved, efter at Brentford missede muligheden for en direkte oprykning ved at tabe den ordinære sæsons to sidste kampe.

- Fordi vi havde de to mindre tilbagefald, sagde alle, "kan de håndtere det?", siger Thomas Frank efter sejren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men det leverede hans spillere hurtigt bevis på, at de kunne.

Efter bare 15 minutter var Brentford foran med to mål mod Swansea, og det blev til endnu en scoring i anden halvleg, før holdet fra Wales fik pyntet på resultatet med en reducering til slutresultatet 3-1.

- Vi var bare fuldstændig parate. Jeg mener faktisk, at vi kunne have vundet med tre eller fire mål, sådan som vi spillede, tilføjer den danske succestræner.

Thomas Frank fortæller, at han efter tirsdagens træning havde sagt til spillerne, at "vi forlader ikke denne bane, før vi er i finalen", skriver AFP.

Som et ekstra krydderi var kampen mod Swansea den sidste nogensinde på Griffin Park i det vestlige London, der i over 100 år har lagt græs til Brentfords hjemmekampe.

Det faktum brugte Thomas Frank til at motivere holdet med en opfordring til spillerne om at "levere et sidste magisk øjeblik" på Griffin Park.

Finalen om oprykning til Premier League spilles 4. august på Englands nationalstadion, Wembley. Modstanderen bliver enten Fulham eller Cardiff, der mødes torsdag.

Fulham er favoritter efter en sejr på 2-0 i det første opgør i Wales.

