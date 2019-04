Thomas Frank lagde sig fladt ned.

»Først og fremmest vil jeg gerne sige undskyld til fansene, for det var en dårlig præstation for dem, der rejste med herned for at støtte os. Det sætter vi kæmpe stor pris på,« sagde den danske træner.

Han reagerede sådan efter tirsdagens kamp i Championship, hvor hans Brentford-hold tabte med hele 0-3 på udebane til Swansea.

Det var især i første halvleg, at det haltede ifølge den tidligere Brøndby-træner.

Thomas Frank i aktion på sidelinjen. Foto: ADAM HOLT

»Vi kan tabe, ja, sådan er fodbold. Men indsatsen i første halvleg var under vores vanlige standard. Det blev bedre i anden halvleg, men første halvleg var slet ikke god nok uanset om vi indkasserede et tidligt mål eller ej,« sagde Thomas Frank i et interview, der kan ses på Brentfords Twitter-profil.

»Det er vi helt sikkert ikke tilfredse med, og det må vi få løst så hurtigt som overhovedte muligt.«

Brentfort kom allerede bagud i første minut, men

»Vores høje pres var uden intesitet, tro og. der var for langt mellem spillerne. når vi gik frem, var det ikke som et hold. Det var ellers vores gameplan, og vi vidste ud fra vores seneste kampe mod Swansea, at det var en god ide at gøre det sådan,« sagde Thomas Frank.

Efter nederlaget ligger Brentford nummer 13 i Championship. Der er dog stadig en teoretisk chance for at blande sig oprykningsstriden.

Med syv runder tilbage og 21 point på spil, er der 10 point op til en play-off-plads. Et vigtig skridt kan tages i weekenden, hvor et af de foranliggende hold, Derby, er modstanderen.

Thomas Frank regner med at se noget andet fra sine spillere på lørdag.

»Deres ansigtsudtryk og deres kropssprog sagde alt. De ved, at det var en dårlig første halvleg. De ved, at de skal gøre det bedre. De ved, at de skal give mere for at levere en toppræstation med masser af energi og intensitet,« sagde Thomas Frank.