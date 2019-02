Ubesejret i ni kampe.

Thomas Frank har fundet formen i Brentford.

Lørdag slog holdet Blackburn 5-2 efter at have været bagud 0-2.

Dermed er Brentford ubesejrede i ni kampe i alt, hvilket er klubbens længste ubesejrede periode siden 2014.





















Our longest unbeaten run in all competitions since 2014



Thomas Frank's Barmy Army#BrentfordFC pic.twitter.com/xmd5qHuLSY — Brentford FC (@BrentfordFC) 2. februar 2019

Brentford lagde ellers skidt ud i lørdagens kamp og kom bagud 0-2 efter bare syv minutter. Efter 13 minutter fik Brentford reduceret og skulle dermed på jagt i anden halvleg.

Det kom Thomas Franks mandskab i den grad også. Med succes. Med fire scoringer efter pausen fik Brentford vendt et faretruende 0-2-nederlag til en 5-2-sejr.

Det var tilbage i oktober, at Thomas Frank fik tjansen som cheftræner i Brentford.

Men danskeren lagde skidt ud i sin første periode i spidsen for klubben med seks nederlag i de første syv kampe.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Dermed hvilede presset også tungt på danskerens skuldre, men nu har Brentford formået at kæmpe sig ud af krisen.

Med sejren lørdag over Blackburn fortsætter Brentford sin gode stime og indtager i øjeblikket 17. pladsen i Championship med 37 point.

Henrik Dalsgaard spillede samtlige 90 minutter i 5-2-sejren.

45-årige Frank var cheftræner for Brøndby fra 2013 til 2016 og har tidligere stået i spidsen for flere af Danmarks ungdomslandshold.