Den danske Brentford-træner, Thomas Frank, er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Hele Brentford-truppen var torsdag igennem én af de obligatoriske corona-tests, og fredag kom svaret så.

Thomas Franks test var positiv, ligesom en anden unavngiven person omkring holdet også er testet positiv.

47-årige Thomas Frank er smittet med coronavirus. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere 47-årige Thomas Frank er smittet med coronavirus. Foto: MATTHEW CHILDS

Ifølge klubben er den danske Championship-træner nu gået i isolation i hjemmet, som ifølge ligaens protokoller skal vare minimum 10 dage.

I Thomas Franks fravær er det meningen, at cheftræneren for klubbens andethold, Neil MacFarlane, skal varetage ansvaret for førsteholdstruppen i forhold til træninger og kommende kampe.

Isolationen betyder, at den danske træner ikke kan dirigere sit hold fra sidelinjen, når holdet på hjemmebane møder Bristol City 13. januar og 16. januar på udebane mod Reading.

Den positive test kommer på dagen, hvor Thomas Frank netop er blevet kåret som månedens træner i den næstbedste engelske række.

Danskeren modtog prisen tidligere fredag efter en række flotte præstationer med Brentford.

Det er anden gang, at Thomas Frank bliver kåret som månedens træner i den engelske Championship. Senest skete det i juni.

Brentford ligger i øjeblikket på fjerdepladsen med 41 point efter 22 kampe.