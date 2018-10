Tirsdag blev Thomas Frank fastansat som manager i Brentford FC – lørdag blev det så til et nederlag i debuten.

»Det gør mere ondt, når du har det fulde ansvar og træffer beslutningerne. Man er stadig passioneret som assistent, og jeg ved, at det gør ondt på hele staben og vores fans. Men det gør mere ondt end tidligere,« siger Thomas Frank efter kampen til West London Sport.

Franks første kamp var ellers længe et lige opgør. Det var først, da Brentfords Chris Mempham så rødt, at spillet for alvor tippede i Bristol Citys favør.

Det røde kort kom efter to gule, som midterforsvaren trak på blot otte minutter. Men ifølge Thomas Frank burde der ikke have været givet ét eneste.

»Det er svært at se – selv på gengivelserne. Jeg synes, at begge kort er hårde. Når du kombinerer dem, er det rigtigt hårdt,« siger danskeren og fortsætter.

»Der var måske en lille kontakt ved andet kort og måske ikke. Det er før set, at de ikke er blevet givet«.

Det andet kort kom, da en Brentford-spiller var i græsset og Mempham løb til stedet for at beskytte sin medspiller. Også her var Thomas Frank helt uforstående. Alligevel mener han, at der er masser positivt at tage med videre.

»I dele af kampen var vi dominerende og aggressive, selvom vi var pressede. Vi skabte chancer og gjorde det svært for Bristol. I sekvenser så jeg det, jeg gerne vil fra holdet,« siger Thomas Frank.