I 2016 luskede Thomas Frank ud af bagdøren i Brøndby, da det kom frem, at Jan Bech Andersen havde svinet ham til i et forum under navnet Oscar.

Den 46-årige fodboldtræner kommenterede ikke på episoden, og det gør han heller ikke her fire år senere.

»Jeg ved godt, at I synes, det er meget interessant, men for mig er det fortid, og jeg kigger kun fremad. Man lærer en masse ting gennem livet, som gør en stærkere,« siger han til B.T.

Men Thomas Frank skal måske snart tage bladet fra munden. Spørgsmålet vil han nemlig få igen, hvis han bliver Premier League-træner – og det er bestemt en mulighed, at han gør det.

Thomas Frank har tidligere været cheftræner i Superliga-klubben Brøndby. Foto: CRAIG BROUGH

I hvert fald er hans Brentford-hold placeret på en tredjeplads i den næstbedste engelske fodboldrække, The Championship. Fem point fra West Bromwich på andenpladsen, der giver direkte oprykning til Premier League, og ni point ned til syvendepladsen, som ikke giver adgang til de playoffkampe, hvor der spilles om den tredje og sidste oprykningsbillet.

»Der er ingenting, der er sikkert endnu, og vi mangler at spille mange kampe. Men vi er selvfølgelig ikke dumme, og vi ved godt, at vi står i en god position til at indfri vores ambitioner.«

Er du overrasket over, hvor langt du er kommet, siden du sagde farvel til Brøndby i 2016?

»Det må være op til andre at vurdere. Jeg henviser kun til, at jeg tror på os selv, samtidig med at jeg er totalt ydmyg. Jeg tror, det er vigtigt i elitesport at tro, man er god nok, men ikke bedre end man er. Hvis man gør det og arbejder stenhårdt hver evig eneste dag, så opstår der gode ting og muligheder i livet.«

Hvis det skulle lykkes Thomas Frank at rykke Brentford op i Premier League, vil han være den blot anden dansker i historien til at træne et hold i den bedste engelske fodboldrække. Den anden var også en tidligere Brøndby-træner – nemlig Michael Laudrup, der trænede Swansea fra 2012 til 2014.

Og selv om Jan Bech Andersen sørgede for, at forholdet mellem Thomas Frank og Brøndby endte abrupt, så bærer den 46-årige træner ikke mere nag, end han stadig er i kontakt med nogle personligheder på Vestegnen.

»Haha. Nu skal jeg passe på, hvad jeg svarer. Men ja, jeg snakker stadig med nogle personer fra min tid i Brøndby. Det er klart, men hvem det er, og hvad vi snakker om, det vælger jeg at holde for mig selv,« siger Frank, der startede som assistenttræner i Brentford i 2016, inden han blev cheftræner i 2018, da den daværende manager Dean Smith blev fyret.

Brentford er placeret som nummer tre i den næstbedste fodboldrække i England. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hvis Brentford ender i Premier League, bliver det med bunkevis af danskere i truppen. Således er både Henrik Dalsgaard, Mads Roerslev, Mads Bech Sørensen, Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes en del af holdet.

Og Thomas Frank finder det ikke usandsynligt, at han kigger mod den danske liga, hvis der skal hentes forstærkninger til den nye sæson.

»Jeg synes, der findes mange gode og dygtige spillere i Superligaen. Men jeg snakker ikke om specifikke personer, før vi har skrevet kontrakt med dem. Det er sådan et princip, vi har.«

Thomas Frank, de danske spillere og resten af Brentford-holdet mangler seks kampe, inden det med al sandsynlighed enten hedder direkte oprykning eller playoffkampe.