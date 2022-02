Der er dårligt nyt til den danske fodboldtræner Thomas Frank.

For Brentford-træneren er nemlig blevet smittet med coronavirus i slutningen af januar.

Det skriver London-klubben på sin hjemmeside.

»Thomas testede positiv, da han kom tilbage fra ferie. Derfor har træningen i denne uge da også været varetaget af de andre trænere i staben,« lyder det i en pressemeddelelse, inden der tilføjes:

»Han vil først kunne vende tilbage til arbejdet, når han har afleveret to negative pcr-tests inden for 24 timer.«

Af samme årsag risikerer han derfor at blive forhindret i at stå i spidsen for sit mandskab i FA Cup-kampen mod Everton lørdag, lyder det videre:

»Hvis han ikke når at aflevere to negative tests inden lørdag, bliver det assistenttræner Brian Riemer, der vil stå i spidsen for holdet i kampen mod Everton.«

Thomas Frank skal efter planen holde pressemøde for de danske medier senere torsdag. Det bliver dog hjemmefra efter dagens nedslående melding.

Brentford har – ligesom de øvrige Premier League-klubber – holdt pause i de seneste uger, og lørdagens opgør er derfor det første, siden klubben tabte til Wolverhampton 22. januar.

Oprykkerklubben ligger i skrivende stund placeret som nummer 14 i den bedste engelske række.

Mandag hentede danskerklubben dog Christian Eriksen på en kontrakt for resten af sæsonen, og her skal den danske stjerne være med til at sikre Brentford endnu en sæson i Premier League.