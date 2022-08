Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Buuuuuuuh!

Christian Eriksen fik et frygteligt comeback til Brentford Community Stadium, hvor han i et halvt års tid var helten, der sikrede Brentford en ny sæson i Premier League.

Ikke alene spillede han som en pose nødder og tabte 0-4 med sine nye Manchester United-kammerater. Han måtte også finde sig at blive buhet af, hver gang han modtog bolden. Og fansene sang 'You only went for the money' (du gik kun efter pengene) ned mod 30-årige Eriksen. SE VIDEOEN ØVERST

Og den behandling fra danskerens tidligere hjemmepublikum skuffede Brentfords succesmanager, Thomas Frank.

»Jeg forstår godt, hvordan fans kan reagere. Men personligt synes jeg, at vi som klub bør vise klasse, respekt og integritet i alt, hvad vi gør. Det prøver jeg at gøre hver dag,« siger Thomas Frank til Evening Standard.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - Brentford Community Stadium, London, Britain - August 13, 2022 Manchester United's Christian Eriksen reacts Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - Brentford Community Stadium, London, Britain - August 13, 2022 Manchester United's Christian Eriksen reacts Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: JOHN SIBLEY

»Jeg synes, at enhver tidligere Brentford-spiller, der venter tilbage for første gang - ikke kun Eriksen, det kunne også være Neal Maupay eller Ollie Watkins - skal mødes med klapsalver.«

»Selvfølgelig må der gerne være lidt 'banter', hvor man synger lidt - men at buhe af spilleren? Det er ikke klasse - ihvertfald ikke for mig,« understreger den danske manager.

Christian Eriksen og Manchester United har fået en forfærdelig start på sæsonen med nederlag til Brighton og Brentford. Næste mandag venter en meget svær hjemmekamp mod de evige rivaler fra Liverpool.