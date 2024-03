Brentford indkasserede mandag sit syvende nederlag i otte kampe, men Thomas Frank vil ikke slå alarm.

Brentford-spillerne kan holde hovedet højt efter mandagens 1-3-nederlag til Manchester City, der blev afgjort på de små marginaler.

Sådan lyder det efter Premier League-ophøret fra Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank.

- Overordnet set var det en god præstation mod et meget, meget godt hold - måske det bedste i verden. Jeg vil gerne rose spillerne for, at vi lykkedes med så mange ting, siger han.

- Vi er selvfølgelig nødt til at kigge på de tre mål, vi lukker ind ... Men vi var modige og forsvarede godt i store perioder af kampen.

Brentford kom foran efter 21 minutter takket være et mål af Neal Maupay.

Men Manchester Citys Phil Foden scorede først til 1-1 lige før pausen og stod i anden halvleg også for målene til både 2-1 og 3-1.

Havde Brentford holdt føringen til pausen, kunne tingene ifølge Frank havde set anderledes ud.

- Vi startede anden halvleg godt, men lukkede så målet til 1-2 ind på et sted, hvor vi ved, at vi er nødt til at lukke ned for Kevin De Bruyne, siger Frank med henvisning til belgieren, der leverede oplægget.

Brentford indfinder sig på en 15.-plads i Premier League blot tre point over Everton, der er øverst under nedrykningsstregen. Sidstnævnte har dog spillet en kamp mere.

Franks mandskab har tabt syv ud af de seneste otte opgør i ligaen og skal efter næste kamp lørdag mod Wolves møde Liverpool, Manchester City, West Ham, Chelsea og Arsenal.

Kampprogrammet frygter danskeren dog ikke.

- Jeg tager det altid en kamp ad gangen. Det er, hvor vores fokus skal være, og hvorfor vi rent faktisk har præsteret rigtig godt mod to tophold, siger Frank med henvisning til mandagens kamp mod Manchester City og sidste uges 2-3-nederlag til Tottenham.

- Vi har en god chance for at vinde hvilken som helst kamp, og det kommer til at være det samme næste lørdag.

/ritzau/