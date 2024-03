Ivan Toney er en afgørende brik for Brentford-angrebet, men Thomas Frank forventer at miste sin profil.

Brentford FC har meget vel kun sin frontangriber Ivan Toney på lånt tid.

Den danske cheftræner Thomas Franks offensive talisman Ivan Toney er efter otte måneders karantæne for at have brudt bettingreglerne i engelsk fodbold netop vendt tilbage for London-klubben.

Her er det blevet til to mål i Toneys første tre kampe efter karantænen, mens angriberen i sidste sæson var holdets klare topscorer med 20 sæsonmål i Premier League.

Den målfarlighed forventer Thomas Frank dog at vinke farvel til om et halvt års tid.

- Det er relativt åbenlyst, at Ivan Toney formentlig bliver solgt til sommer, siger Thomas Frank tirsdag på et pressemøde for danske medier.

- Det kan være dyrt at sælge sin bedste spiller, men omvendt ved jeg også, at han til sommer kun har et år tilbage af sin kontrakt med os.

Brentford har til sommer kun papir på den engelske angriber et enkelt år mere, og derfor kan sommerens transfervindue være sidste chance for at indkassere en stor millionsum. Alternativt kan Toney forlade Brentford kvit og frit ved kontraktudløb i sommeren 2025.

- Vi ved også, hvad han er værd. Jeg synes ikke, der er mange spidsangribere i verden, der er bedre end ham lige nu, siger den danske cheftræner.

- Han er en rigtig dygtig angriber, som er i sin bedste fodboldalder. Helt personligt som træner vil jeg helst beholde Toney, men en dag kunne det da være sjovt at se ham på et tophold.

Den 20. januar vendte 27-årige Ivan Toney tilbage for Brentford efter otte måneders karantæne for brud på engelske bettingregler.

Derfor var der heller ikke rift om angriberen i det netop overståede transfervindue i januar, men den situation bliver en anden til sommer, spår Thomas Frank.

- Denne vinter havde vi faktisk ingen bud på ham, men det vil overraske mig, hvis der ikke er en masse klubber, der vil være interesserede i ham.

Thomas Frank og Brentford er inde i en hård periode rent sportsligt med syv nederlag i de seneste otte kampe.

London-klubben ligger lige nu nummer 15 i Premier League med kun tre point ned til Everton under nedrykningsstregen.

/ritzau/