Der er så sandelig sket lidt for Thomas Frank og Brentford de seneste to måneder.

Efter en forfærdelig sæsonstart lå Brentford, der udover Thomas Frank ved roret også har seks danskere i spillertruppen, og kæmpede om at holde sig over nedrykningsstregen i den næstbedste engelske række.

Men med syv sejre i de seneste ti kampe har danskerklubben pludselig spillet sig helt op i kampen om oprykning til Premier League.

I et større interview med The Mirror fortæller Thomas Frank, om den ledelsesstil han har forsøgt at implementere i Brentford, siden han tog over som cheftræner i 2018.

Thomas Frank har fået vendt skuden i Brentford. Foto: CRAIG BROUGH

»Jeg tror, at hvis du er mere velovervejet og kan kontrollere dine følelser, så kan du bedre levere dit budskab,« siger Thomas Frank og fortsætter.

»Hvis præstationen er forfærdelig, er du selvfølgelig nødt til at hæve din stemme. Men du kan ikke gøre det hver eneste lørdag. Hvis du gør det hver lørdag, mister det sin vægt, og det vil ikke have den samme indflydelse.«

Den danske cheftræner har haft behov for at bevare roen i sin tid i Brentford, hvor han tidligere på sæsonen var under massiv kritik fra både presse og fans.

»Jeg er ikke på nogle sociale medier, så jeg læser ikke noget om, hvorvidt de kan lide mig eller ikke kan lide mig. Jeg mærker altså ikke den voldsomme kritik, som nogen måske kommer med. Men da vi havde den første dårlige periode, og vi tabte otte ud af ti kampe, så kom man i modvind. Men det er lige så meget mine egne ambitioner og det pres, man lægger på sig selv, der fylder,« sagde Thomas Frank til B.T i starten af november.

Nu er stemningen omkring Thomas Frank og hans unge Brentford-hold vendt, hvilket kulminerede med en 7-0-sejr over Luton for to uger siden, hvor den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mathias Jensen blandt andet kom på scoringstavlen.

Og ifølge den tidligere Brøndby-træner skyldes holdets nuværende succes det sammenhold, der hersker på holdet.

»Jeg vil have gode personligheder. Jeg har den her »no dickheads« politik fra All Blacks-filisofien,« fortæller Thomas Frank.

All Blacks-filosofien, som danskeren henviser til, stammer fra det New Zealandske rugbylandshold, der har fokus på, at dyderne hos spillerne i truppen også er på plads udenfor banen.

Det New Zealandske rugbylandshold, bedre kendt som All Blacks, har været en inspiration for Thomas Frank. Foto: GABRIEL BOUYS

Den filosofi har Thomas Frank forsøgt at integrere på Brentford-holdet, hvilket han mener er med til at skabe resultater på sigt.

»Du må vinde og tabe sammen. Sammenholdet er så vigtigt. Jeg har været her i tre år, og jeg mener, vi har et unikt sammenhold, og derfor er det så vigtigt, at man har den rette type spillere med den rigtige attitude,« siger Thomas Frank.

Brentford er kravlet helt op på syvendepladsen i Championship, hvor de blot er et point fra top seks, der giver plads i playoffspillet om oprykning til Premier League.

De tager lørdag hjemme imod Fulham, der er en af konkurrenterne i kampen om oprykning.