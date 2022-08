Lyt til artiklen

Han har ikke haft ret meget ferie som Premier League-træner det seneste år.

Men når han så endelig har, så har han da også sørget for at holde fuldstændig fri.

For på trods af, at han stort set kun har haft en enkelt uges ferie denne sommer, formåede han alligevel i hele syv dage ikke at tænke på fodbold – næsten da.

Den danske succestræner Thomas Frank har nemlig haft en travl sommerferie som Brentford-træner, hvor der er blevet hentet adskillige forstærkninger til klubben, der overraskede alt og alle i den bedste engelske fodboldrække i sidste sæson.

En enkelt uge på den græske ferieø Santorini sammen med familien blev det dog til, men inden nåede han dog at give sin chef, sportsdirektør Phil Giles, en helt særlig besked.

»Jeg må indrømme, at min hjerne konstant er på arbejde, men min uge i Santorini var faktisk rigitig god. Jeg sagde til min sportsdirektør: 'Lad være med at ringe til mig, medmindre alt står i brand'. Sådan noget forstår han,« forklarer Thomas Frank i et indslag hos Premier League Productions.

Den danske Brentford-træner indrømmer dog, at han ikke helt kunne holde sig fra arbejdet i ferieugen:

»Jeg tror, jeg svarede på tre beskeder, men ingen e-mails eller andet. Og så var der selvfølgelig de tre uger i Danmark, hvor der var en del mere arbejde. Der er et transfervindue i gang og en ny trup, der skal bygges op.«

B.T. besøgte i juli Thomas Frank på Brentfords træningsanlæg i London, hvor han i et stort interview satte ord på den enorme opmærksomhed, som han bliver mødt af hver eneste dag.

