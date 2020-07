Den danske manager Thomas Frank er ovenud tilfreds med, at Brentford har vundet otte kampe i streg.

Den danske Brentford-manager, Thomas Frank, har svært ved at få armene ned, efter at hans hold onsdag aften sikrede sig sin ottende sejr i træk ved at vinde 1-0 hjemme over Preston North End.

Det siger han efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg vil sætte mig med et glas vin i aften og tænke, at det faktisk er ret godt.

- Otte sejre i træk, otte velfortjente sejre. Det er kun Bayern München og Real Madrid, der gør det lige for tiden, siger Thomas Frank.

Sejren efterlader Brentford på tredjepladsen i den næstbedste engelske række. Bare ét point fra andenpladsen, der giver direkte adgang til Premier League i næste sæson.

Skulle det ikke lykkes at få den, er holdet sikker på at skulle spille playoffkampe om den tredje og sidste oprykningsplads.

- Vi er sikre på at skulle spille playoffkampe, det er et faktum, men hvorfor ikke gå efter direkte oprykning?, siger danskeren.

Andenpladsen i The Championship besidder West Bromwich, mens Leeds United er nummer et. Der resterer to kampe af sæsonen.

Rykker Brentford og Thomas Frank op, vil det være første gang i 73 år, at klubben skal spille i den bedste engelske fodboldrække.

