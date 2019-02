Efter en mareridtsagtig start på sin tid i spidsen for Brentford FC er Thomas Frank kommet ud af mørket med de ambitiøse Premier League-bejlere, som er tilbage på sejrssporet. Lørdag sejrede klubben med 5-2 over Blackburn - efter at have været bagud med 0-2. Og nu er Frank oppe på ni kampe uden nederlag - klubbens bedste stime i fire år.

»Der skete så mange vanvittige ting,« siger den tidligere Brøndby IF-træner om sin første tid som manager for London-klubben.

I oktober sidste år blev han lidt overraskende opgraderet fra assistenttræner til manager i London-klubben, som har danske Rasmus Ankersen som sportsdirektør, efter Dean Smith blev lokket til traditionsklubben Aston Villa.

10 kampe senere hed statistikken otte nederlag, en uafgjort og blot en sejr for Thomas Frank og Brentford.

»Jeg fik en dårlig start, og vi kom ind en fuldstændigt vanvittig periode. Der var mange skader, vi var uheldige, lavede nogle dumme fejl og ganske tragisk døde vores tekniske direktør,« husker Thomas Frank, som B.T Sport har fanget på mobilen fra hans kontor i klubhuset i det vestlige London.

På det tidspunkt, da krisen var på sit højeste i starten af december, havde Frank ikke overskud til at tale om sin start i Brentford FC med B.T.

Men det føler han, at han har nu, hvor han stille og roligt har fået stoppet den pointmæssige blødning og har fået stabiliseret holdet i midten af den hårde Championship-række.

Brentford FC er således ubesejrede i ni kampe, holdet spiller underholdende fodbold med masser af mål, og de lever fortsat i FA Cup’en.

Thomas Frank nævner i dag udekampen mod Preston i oktober, hvor holdet var bagud med 3-0 efter bare 23 minutters spil, som et eksempel på den kraftige modvind, holdet og hans selv var i.

»Der stod jeg ude på sidelinjen og kiggede og tænkte, ‘okaaaaay…’« siger den 45-årige dansker, som kort efter ovenikøbet begyndte at få fansene imod sig.

Rasmus Ankersen om Thomas Frank Danske Rasmus Ankersen, som er sportsdirektør i Brentford FC, om Thomas Franks første tid som manager i London-klubben: »Det påvirker alle, når man går så lang tid uden at vinde en kamp. Det føltes jo som om, at alt det, der gik galt, også gjorde det. Vi følte ikke, at løsningen på vores problemer var at skifte træner. Det var et spørgsmål om tid, før det ville vende.« »Og man må bare tage hatten af for, at han og trænerstaben har vendt skuden. De fik ændret systemet, og fik sat prop i defensivt, så det ser mere solidt ud nu. Det er jo trænernes opgave at få spillerne til at føle, at de gør de rigtige ting. Det har de klaret godt. De har fået strammet op på nogle ting. Alt i alt er vi kommet stærkere ud af den svære periode.« »Når det går skidt, får træneren for meget kritik, når det går godt, får de for meget kredit. Der er mange flere ting i en fodboldklub end bare træneren. Thomas er en vigtig brik i et større projekt. Vi tror på, at han kan med til at øge sandsynligheden for, at vi kan komme i Premier League. Men det er en meget hård liga, hvor vi konkurrerer mod nogle store budgetter. Så det er ikke nemt at være Brentford. Men vi tror på det.«

På de sociale medier skrev flere, at de ikke mente, at ellers sympatiske Thomas Frank havde evnerne til at stå i spidsen for klubben.

»Det gode er, at jeg ikke er på de sociale medier. Det sparer mig for en masse bekymringer. Det er de samme fans, som nu siger, at det hele nu er fantastisk. Men jeg er jo ikke dum. Jeg kunne godt fornemme, at det ikke var den bedste start. Selvom der kan være en masse gode grunde til det, så er det sort på hvidt resultaterne, der tæller i denne verden. De var ikke gode nok i den periode,« lyder det nøgternt fra den danske træner.

Brentford er kommet væk fra nedrykningspladserne.

Han har efterhånden prøvet så meget i fodboldverdenen - og er nået en alder - hvor han ikke længere ‘bare’ er lovende. Derfor føler han, at han efterhånden har oparbejdet en hårdhed og erfaring, der gør, at han ikke lader sig slå ud af de dårlige perioder.

»Jeg tror ikke, der nogen fodboldtræner, der synes, det er fedt at tabe fodboldkampe, og som ikke arbejder stinkende hårdt på at komme ud af de dårlige perioder, som kommer en gang imellem: Om så du er Klopp eller Guardiola og taber to kampe i streg, og det så er en kæmpe krise, eller os andre, som måske taber lidt flere,« siger Thomas Frank.

»Det handler om at være følelsesmæssigt stabil og om at finde den fine balancen mellem tingene - både når det går godt, og når det går skidt. Det er noget af det sværeste. Der kunne jeg trække på mine erfaringer fra Brøndby IF, hvor vi også fik en dårlig start. Det gjorde mig rolig. Men der var da øjeblikke, hvor jeg tænkte, at nu måtte vi snart begynde at vinde fodboldkampe. Det gør bare tingene lidt sjovere,« siger han og tilføjer:

»Jeg kunne mærke, at spillerne, klubben og staben var gode til at bakke op. Så vi kunne mærke, at det nok skulle vende.«

Thomas Frank var cheftræner i Brøndby IF fra 2013 til 2016.

Med opgraderingen fra assistenttræner til manager i en klub, som konkurrerer med store traditionsklubber i en af verdens største ligaer om at komme op i det forjættede Premier League-land, er Thomas Frank faktisk den danske træner, der besidder et af de største internationale trænerjob. Det er han stolt over, siger den danske manager, som startede som assistenttræner i Brentford FC i 2016 .

»Jeg har ikke haft det som et isoleret mål at være en dansker ude. Jeg har selv haft en drøm om at komme ud i verden og udvikle mig. Men det er klart, at når nu vi er så få, der er ude i Europa, så tænker jeg, at det sgu da er meget godt gået, og jeg er meget ydmyg omkring, at jeg har fået den mulighed. Men det er jo også fordi, jeg har gjort det godt, og selvfølgelig også timingen.«

Nu arbejder han sammen med klubben om at opnå det ultimative for enhver af de 24 klubber, der spiller i den benhårde Championship-liga: At spille sig op i Premier League. Det kan vise sig at blive en hård kamp for Frank og Brentford FC, som har et af rækkens mindre budgetter, og som satser på unge spillere og en boldbesiddende spillestil.

»Jeg tror på, at hvis man arbejder målrettet på at gøre holdet, klubben og spillerne bedre hver eneste dag, så kan vi ramme et niveau, som er højt nok til, at der sker noget magisk. Det håber jeg, at jeg på et tidspunkt kan være med til. Og det har jeg en kæmpe tro på.«