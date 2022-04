Fredag kom lidt af overraskelse, da den nedrykningstruede Premier League-klub Burnley meddelte, at den havde skilt sig af med manager Sean Dyche efter mere end 10 års ansættelsesforhold.

Dyche har altså været lidt af en institution i den lille klub, som han har ført op i den bedste engelske række efter rekordmange 93 point i Championship, og klubben har under Dyches ledelse gjort det så godt, at den også har spillet europæiske kampe.

Men tilliden slap op, og det forstår den danske manager i Brentford, Thomas Frank, intet af.

»Jeg er overrasket. Manden har været der i ti år, og de burde bygge en statue af ham ude foran stadion,« siger Frank, da de danske medier fredag var inviterede til pressemøde.

Frank tilføjer:

»Det er selvfølgelig ikke kun ham. Det er også en dygtig trænerstab og en masse andre gode folk, der har lavet et godt stykke arbejde i klubben. Men det, de har præsteret seks sæsoner i streg i Premier League med et bund-fire budget hver evig eneste år, er jo ganske enkelt imponerende. Han kender om nogen til at komme ud af sådan en nedrykningskamp.«

»Så at han er fyret, giver ingen mening for mig, men det er jo set udefra. Jeg ved ikke, hvad der sker inde bagved. Så det skal vi lige huske, for det kan være en vigtig pointe i forhold til det,« påpeger Frank.

Den danske manager skal selv stå i spidsen for sit mandskab lørdag, når det gæster Watford.