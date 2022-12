Lyt til artiklen

Den danske træner Thomas Frank har forlænget sin kontrakt med Brentford.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Dermed har de nu papir på danskeren indtil sommeren 2027.

»At være cheftræner i en klub er som et forhold: Der er op- og nedture. Jeg har været her seks år i alt, hvilket er lang tid i moderne fodbold, og jeg vil gerne takke vores fans for den støtte, I giver os – spillerne, staben, alle i klubben,« siger Frank.

Danskeren fortæller, at han altid bliver mødt med varme og venlighed, når han møder en Brentford-fan.

»Det har været fantastisk, og det giver mig ekstra energi til at fortsætte med arbejdet fremover.«

Thomas Frank blev cheftræner Brentford i oktober 2018 og han førte klubben i Premier League i 2021.

»Vi angreb Premier League i vores første sæson, og vi angriber i anden sæson. Jeg ser frem til forhåbentlig at kunne fortsætte vores fremskridt og at skabe flere magiske øjeblikke sammen,« siger Thomas Frank.

Der har tidligere været rygter om, at den danske træner skulle til andre klubber. Han er blandt andet blevet sat i forbindelse med Leicester City.

Men han bliver altså i Brentford, hvor han da også har gjort det godt, og efter den eventyrlige første Premier League-sæson med Thomas Frank ved roret i klubben, væltede det da også ind med roser til danskeren.

For mange havde nok forventet, at klubben i den grad var i spil til nedrykningspladserne, men det endte som bekendt med en 13.plads.

»Det arbejde, Frank har lavet med Brentford i denne sæson, er mind blowing,« skrev Sky Sports eksempelvis.

'Den eneste manager, der foruden Klopp og Pep kan kaldes en ubetinget succes i denne sæson, er Thomas Frank,' skrev The Guardian.

Brentford ligger lige nu nummer 10 efter 15 kampe i den igangværende sæson.