Det vil være helt naturligt, hvis Brentford-spillerne bliver nervøse i finale mod Fulham, siger Thomas Frank.

Et svimlende beløb på 1,3 milliarder kroner.

Nogenlunde så mange penge er der på spil, når Brentford med den danske cheftræner Thomas Frank på sidelinjen tirsdag klokken 20.45 dyster mod Fulham om en plads i Premier League.

De mange penge fylder dog intet i tankerne hos Frank før playoff-finalen på Wembley.

- De mange penge er der ikke nogen af os på holdet, der tænker på.

- Jeg er med på, at der sidder nogen på direktionsgangene og andre steder, som synes, at det vil være meget rart. For os handler det om at komme op at spille mod de bedste i verden.

- Vi kan kun vinde noget - ikke tabe noget, siger Thomas Frank.

En oprykning vil give den lille klub fra det vestlige London en luns af Premier Leagues lukrative tv-aftale.

Samtidig vil modstanderne i næste sæson have navne som Liverpool, Manchester City og Chelsea.

Kampens betydning kan komme til at spille Brentford-holdet et puds, erkender han.

- Det er menneskeligt, at man får kriller i maven, når man går ind til en finale. Selv for topspillere.

- Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke har haft det, siger træneren, der har en lang række danske spillere i truppen.

Blandt andre Christian Nørgaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Emiliano Marcondes.

Thomas Frank mener, at spillerne står godt rustet til opgøret.

Det skyldes blandt andet, at holdet har fået værdifuld læring ud af en svær periode i de sidste to spillerunder af The Championship, Englands næstbedste række.

Brentford var inde i en stime på otte sejre i træk efter coronapausen, men bedst som holdet styrede mod direkte oprykning, tabte holdet til Stoke og Barnsley fra den nederste halvdel af tabellen.

Franks mandskab rejste sig siden hen i playoff-semifinalen og slog Swansea over to kampe på vej mod tirsdagens opgør på Wembley. I den anden semifinale slog Fulham over to kampe Cardiff.

- Vi har fået værdifulde lærepenge ud af vores kampe mod Stoke og Barnsley og de to semifinaler. Der har været pres på i alle fire kampe, og vi har lært af hver kamp og er blevet bedre.

- Mod Swansea er jeg så stolt af drengene. De kom flyvende ud og viste deres sande jeg. Jeg er sikker på, at de er klar til at spille den finale, siger danskeren.

