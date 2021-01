En imponerende december betyder, at Brentford-manager Thomas Frank bliver hædret som månedens manager.

Den danske manager Thomas Frank har fået prisen som månedens manager i The Championship efter en række flotte præstationer med Brentford.

Det fremgår af English Football Leagues (EFL) hjemmeside.

EFL repræsenterer de tre ligaer, der ligger lige under den engelske toprække, Premier League. Herunder altså også den næstbedste, The Championship.

Det er for december, at den 47-årige dansker modtager titlen.

Brentford gik ubesejret igennem julemåneden og blev noteret for i alt seks sejre og tre uafgjorte. Klubben sluttede især stærkt af med en Liga Cup-sejr over Newcastle og ligasejre over Cardiff og Bournemouth.

- Vi spillede ni kampe i december og blev ikke besejret. Det er en stor bedrift, siger Thomas Frank på EFL's hjemmeside.

- På tværs af hele Europa er der ikke nogen hold, der har spillet flere kampe end Brentford denne sæson. Det kræver en stor indsats fra alle at fortsætte med at præstere på så højt niveau, og alle bør være rigtig stolte, lyder det.

Det er anden gang, at Thomas Frank bliver kåret som månedens manager i The Championship. Senest skete det i juni.

Brentford har forud for denne sæson sagt farvel til profilerne Said Benrahma og Ollie Watkins. Alligevel ligger mandskabet til i toppen af The Championship.

Holdet er på fjerdepladsen med 41 point efter 22 kampe.

/ritzau/