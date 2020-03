Thomas Franks eventyr i Brentford har længe været noget af en rutsjebanetur.

Men i denne sæson peger pilen mest af alt opad for London-klubben og Thomas Frank, som i øjeblikket kæmper om oprykning til Englands bedste række, Premier League. Det har kastet en fornem hæder af sig til den danske træner, som er blevet kåret til årets træner i en London klub.

Det skete ved London Football Awards, og dermed giver han baghjul til store trænernavne som José Mourinho, Mauricio Pochettino, Unai Emery og Frank Lampard.

Frank har været cheftræner i lidt over et år, mens han inden da var assistenttræner for klubben i to.

Thomas Frank opildner sine spillere i pokalkampen mod Leicester City. Foto: DYLAN MARTINEZ

Rosen har ikke altid været utvetydig for den tidligere Brøndby-træner, der i efteråret fik kritik for sin måde at drive klubben på og de svingende resultater.

Men siden da har Frank fået rettet op på Brentford-skuden, hvor han nu får ros for den offensive fodbold, der spilles, og den gode placering i tabellen.

I øjeblikket ligger Brentford på femtepladsen i Championship, hvilket giver adgang til playoffkampe til Premier League.

Thomas Frank og Brentford skal møde Sheffield Wednesday lørdag klokken 16.