Danskerklubben Brentford var i knæ mod de direkte rivaler fra Watford, men et sent comeback gjorde, at julefreden kunne sænke sig for en stund for Thomas Frank og company.

Sejrsmålet blev sat ind i det 95. minut af Bryan Mbeumo på et straffespark. Målet betyder, at Brentford rykker op på en niendeplads i Premier League.

Til BBC Sport fortæller Thomas Frank, at han er særligt stolt over sine spilleres reaktion efter udligningen, der også kom i kampens døende minutter. Det skete, da Pontus Jansson headede et indlæg i kassen i det 84. minut.

»Vi har temmelig mange skader, vi stiller op med spillere væk fra deres normale positioner, og vi går bare ind og angriber. Vi stiller os ikke tilfreds med uafgjort. Sikke en utrolig mentalitet fra holdet.«

»vi udligner i det 84. minut og går stadig efter sejren. Det er vildt,« lød det fra Frank.

Det var ellers Watford, der kom bedst fra start, da Emmaniel Dennis bragte udeholdet i front midtvejs i anden halvleg.

Den stilling stod ved helt hen til det 84. minut, hvor Brentford startede sit comeback-togt med to sene mål.

I midtugen møder Brentford mægtige Manchester United. En sejr i den sender Brentford helt op mod de Europagivende placeringer.