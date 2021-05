Brentford kommer til at angribe i returopgøret mod Bournemouth i playoffsemifinalen, hvor kun sejr tæller.

Brentford blev mandag nedlagt af Bournemouth i den første playoffsemifinale i den næstbedste engelske række.

Klubbens danske cheftræner, Thomas Frank, tror stadig fuldt og fast på avancement til finalen, hvor der er en Premier League-billet og i omegnen af en milliard danske kroner på spil.

I returopgøret mod Bournemouth skal Brentford vende 0-1 til samlet sejr, og spillerne bliver pisket frem ad banen, forsikrer Thomas Frank.

- Vi kommer til at angribe. Vi kommer flyvende ud. Vi retter de små ting, vi kunne have gjort bedre, og så fortsætter vi med det, vi gjorde godt. Det bliver en meget, meget hård kamp for Bournemouth, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Han anerkender, at Bournemouth var bedst i første halvleg, da de to hold mødtes mandag, men i anden halvleg viste Brentford gode takter.

De takter skal tages med til lørdag, hvor sejr er påkrævet.

- Vi ved, at det bliver en komplet anderledes kamp. Det bliver stadig de små marginaler, der afgør det, men vi skal sørge for, at vi leverer en toppræstation med stor attitude, og det er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at gøre, siger Thomas Frank.

Lørdag har danskerklubben sine egne fans i ryggen, og det kommer til at blive afgørende, mener Thomas Frank.

- Vores fans kommer til at spille en kæmpe rolle, og jeg kan ikke vente med at få dem tilbage på vores nye stadion, siger Thomas Frank.

Brentford har endnu ikke kunnet byde fans ind på sit nye stadion, som klubben indtog i efteråret. Men i lørdagens opgør må klubben fylde en del af pladserne på det nye stadion.

- Det bliver ikke større, siger Thomas Frank med henvisning til, hvor meget der er på spil i opgøret.

Anfører Pontus Jansson var en smule misundelig på Bournemouth i mandagens opgør.

- Tilskuerne gav Bournemouth meget energi. De var nærmest flyvende. På lørdag får vores fans en rolle at spille, og forhåbentlig kan vi gøre det sammen, siger Jansson.

Sidste år formåede Brentford at vende netop 0-1 til en samlet sejr på 3-2 over Swansea i playoffsemifinalen.

/ritzau/