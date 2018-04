Den tidligere Brøndby-træner Thomas Frank har sat sig mellem to stole. I dag er han førsteassistent i Championship-klubben Brentford, der har samme ejerskab som FC Midtjylland i Matthew Benham, og bestyrelsesformand i FC Midtjylland, Rasmus Ankersen, der har hentet Thomas Frank til England, er også sportsdirektør i Brentford. Og på den anden side er de næsten tre år som cheftræner for Brøndby gået ind under huden på Thomas Frank.

Så meget, at han, hvis han skal vælge, hvem han ønsker, der vinder guldet i Superligaen, svarer Brøndby.

»Ha, ha. Hvad skal jeg sige til det… Jeg kender selvfølgelig mange i Midtjylland nu, og der er bånd mellem klubberne. Men jeg arbejder for Brentford, ikke for FC Midtjylland. Og når man arbejder et sted, så får man kulturen ind under huden. Og der er Brøndby unik. Fanbasen er stor, og jeg har mange personlige relationer derude. Så det må være dem, jeg håber mest på,« siger Thomas Frank til Tipsbladet og tilføjer, at han trods den bratte afsked med Brøndby, da Oscar-gate rullede, ikke har fortrudt sin tid hos Superligaens øjeblikkelige førerhold.

»Hvis nogen sagde: Du kan gøre det hele om, men på fuldstændig samme måde, ville du så gøre det igen? Så ville jeg svare: Ja, klart. Der var mange gode oplevelser og værdifulde erfaringer. Nogle gange er det også de dårlige erfaringer, man lærer mest af. Det var en vanvittigt stejl læringskurve på alle parametre. Men Brøndby er en speciel klub, som står mit hjerte nær. Der er så mange gode mennesker derude.«

Thomas Frank forlængede i februar sin aftale med Brentford, så han er han tilknyttet Championship-klubben frem til sommeren 2020.