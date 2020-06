Norske Erling Haaland er et af de hotteste emner i europæisk fodbold, og det er ikke uden grund, at den unge Dortmund-angriber vælter sig i succes.

Det fortæller Thomas Delaney, som spiller sammen med Haaland i den tyske storklub.

Den danske landsholdsspiller er imponeret af den seriøsitet, som gennemsyrer alt, hvad Erling Haaland foretager sig.

»Jeg oplever en ung mand, der gør alt, hvad han kan for at forbedre sig. Han er nogle gange irriterende, fordi alt bare skal være perfekt med mere træning og bedre kost,« siger Thomas Delaney i en ESPN-podcast ifølge tyske Sport1.

Ifølge Delaney er det også et plus for 19-årige Erling Haaland, at hans far, Alf-Inge Haaland, var professionel.

Det har nemlig smittet af på den unge nordmand.

»Jeg tror bestemt, ​​at han drager fordel af at have folk omkring sig – især hans far – der ved, hvordan tingene fungerer i fodbold. Jeg behøver jo ikke engang at nævne Erlings statistikker,« siger Thomas Delaney med henvisning til den perlerække af rekorder, som Haaland har sikret sig med sin målefrekvens.

Thomas Delaney og Dortmund måtte klare sig uden Erling Haaland i weekenden, da nordmanden var ude med en skade til kampen mod Paderborn.

Dortmund havde dog ingen problemer med at vinde 6-1, hvilket betyder, at Dortmund aktuelt indtager andenpladsen i tabellen – syv point efter Bayern München, der fører Bundesligaen.