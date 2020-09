Thomas Delaney startede ude, men kom ind i pausen, da Dortmund vandt 5-0 ude over Duisburg i pokalturneringen.

Der var både et godt og et skidt signal til den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, da Borussia Dortmund mandag aften sæsondebuterede med en pokalkamp på udebane mod Duisburg fra 3. Bundesligaen.

Dortmund vandt kampen i turneringens første runde med 5-0 efter at have været en mand i overtal siden slutningen af første halvleg.

For Thomas Delaney var det dog en kedelig nyhed, at han var blevet henvist til bænken af det 17-årige nyindkøb Jude Bellingham.

Dortmund-træner Lucien Favre stillede ellers op med mange af hans sædvanlige stamspillere i den sidste kamp før bundesligapremieren på søndag mod Borussia Mönchengladbach. Blandt de startende var en anden Delaney-rival i form af belgieren Axel Witsel.

Thomas Delaney kunne dog glæde sig over at være den første spiller, der blev skiftet ind. Fra anden halvlegs start erstattede han unge Bellingham, der blev noteret for både et mål og et gult kort i første halvleg.

Stillingen var 3-0 til Dortmund, da Delaney kom ind, og med danskeren på banen voksede føringen med yderligere to mål.

Foruden Jude Bellingham blev Dortmunds mål scoret af Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna og Marco Reus. Sidstnævnte scorede et minut efter at være kommet på banen i sin første kamp siden 1. februar.

Tidligere mandag fik Jacob Barrett Laursen sin officielle debut for bundesligaoprykkeren Bielefeld. Den tidligere OB-spiller blev skiftet ud i pausen i 0-1-nederlaget til Rot-Weiss Essen.

Hamburger SV's lange stribe af skuffelser blev en tand længere, da holdet fik klø og tabte 1-4 ude til Dynamo Dresden.

