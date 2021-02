Landsholdsspilleren er blevet far til en lille pige.

Den glædelige nyhed deler Thomas Delaney på Instagram.

»Livet peaker. Tak for at bringe mig dette vidunder Michelle Jensen,« skriver Delaney i opslaget.

Delaney blev sammen med sin kone til fødslen.

Derfor missede landsholdsprofilen onsdagens Champions League-opgør i Spanien for Dortmund, da tyskerne besejrede Sevilla med 3-2.

Thomas Delaney og Michelle Jensen blev gift mellem jul og nytår, hvor Delaney efterfølgende annoncerede, at de snart ville møde deres lille pige.

»Vi har været sammen i lang tid, og hun har været med på hele rejsen, så det var et naturligt skridt. Uden at jeg skal stå her og tale alt for meget Se og Hør, så gav det mening,« har Delaney tidligere sagt til B.T. om, at han skulle være far.

Og nu er han blevet det sammen med Michelle Jensen, der er søster til den tidligere Brøndby-spiller Mike Jensen.