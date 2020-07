Inden ugen er omme, er danske Thomas Christiansen muligvis ny landstræner for Panama, der deltog ved VM i 2018.

»Der er noget om rygterne. Jeg er i hvert fald blandt de tre kandidater, der er tilbage. Jeg tror, vi får et svar fra fodboldforbundet i løbet af ugen,« siger han tirsdag til B.T.

Fodboldtræneren har været uden arbejde, siden han blev fyret i den belgiske klub Union Saint Gilloise i slutningen af maj.

Og Thomas Christiansen ligger ikke skjul på, at han finder det mulige arbejde i Panama spændende.

Thomas Christiansen skal muligvis være landstræner for Panama. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Thomas Christiansen skal muligvis være landstræner for Panama. Foto: CRAIG BROUGH

»Jeg er selvfølgelig interesseret i jobbet, og jeg synes, det er et interessant projekt, som er i Panama. Der er masser at arbejde med, så det er godt.«

Danskeren fortæller, at de to modkandidater er fra henholdsvis Panama og Schweiz. Ifølge det spanske medie Marca drejer det sig om Julio César Dely Valdés og Fabio Celestini.

Har du fået tilbud fra andre landshold eller klubber den seneste tid?

»Ja. Eller der har i hvert fald været nogle forespørgsler fra andre klubber. Men der er ingen af dem, som jeg er kommet så langt med, som jeg er med fodboldforbundet i Panama.«

Thomas Christiansen har tidligere trænet Leeds. Foto: ED SYKES Vis mere Thomas Christiansen har tidligere trænet Leeds. Foto: ED SYKES

Thomas Christiansen er født i Danmark af en spansk mor. Han har derfor både dansk og spansk statsborgerskab. Lige nu bor han i Barcelona i Spanien. Hvis han skulle flytte til Panama, vil det ikke været helt nyt. Fodboldtræneren har således tidligere boet tre år i landet.

Det er efterhånden noget tid siden, at Panama viste indledende interesse for den danske fodboldtræner.

»Jamen, det er over en måned siden, at de kontaktede mig første gang. Og siden da har vi så snakket en del gange, og nu må jeg vente med tålmodighed på et svar.«

Thomas Christiansen tilføjer, at der er en årsag til, at de er så længe om at træffe en beslutning.

»Lige nu snakker fodboldforbundet om, hvilket valg de skal træffe, og det tager en del tid, fordi der er en masse politik i det.«

Thomas Christiansen har tidligere været træner for AEK Lanarca og Apoel på Cypern samt Leeds United i England, mens han som spiller blandt andet har optrådt for Villarreal, Hannover og Bochum.