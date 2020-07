Der kan være en dansker på vej til landstrænersædet i Panama.

For den dansk-spanske træner Thomas Christiansen er ifølge spanske Marca favorit til jobbet.

Ifølge mediet konkurrerer han mod den panamanske fodboldlegende Julio César Dely Valdés og den tidligere schweiziske midtbanespiller Fabio Celestini.

Det spanske medie fortæller, at Thomas Christiansen har tilbragt en del af sin barndom i Panama, inden han som 18-årig røg til Barcelona og træningsakademiet La Masia, hvorfor det ikke vil være ukendt land for ham, hvis han får jobbet.

Thomas Christiansen under sin tid i Leeds. Her under en kamp mod Cardiff City i februar 2018. Foto: ED SYKES Vis mere Thomas Christiansen under sin tid i Leeds. Her under en kamp mod Cardiff City i februar 2018. Foto: ED SYKES

Danskeren har været uden job siden 2019, hvor han blev fyret i den belgiske klub Union SG.

Foruden den belgiske klub har Thomas Christiansen også tidligere været cheftræner i cypriotiske AEK Lanarca, cypriotiske Apoel og den engelske traditionsklub Leeds.

Inden sin trænerkarriere havde den 47-årige dansker også en mangeårig fodboldkarriere bag sig, hvor han blandt andet spillede i de spanske klubber FC Barcelona, Villarreal og tyske Hannover 96, ligesom at han fik spilletid på det spanske landshold.

Thomas Christiansen stoppede sin fodboldkarriere i den tyske klub i 2006. I 2013 begyndte han sin trænerkarriere, da han var assistenttræner i Al-Jazira fra de Forenede Arabiske Emirater.