Dansk-spanieren Thomas Christiansen er blevet fyret som cheftræner i den belgiske klub Union Saint Gilloise, skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed fik han kun en sæson i Belgien, der har aflyst de resterende kampe på grund af coronavirus.

Det er anden gang på to år, at Thomas Christiansen oplever at få en fyreseddel.

I 2018 skete det i Championship-klubben Leeds, hvor han egentlig startede helt forrygende, men alligevel fik silkesnoren, da resultaterne udeblev.

Thomas Christiansen står igen uden job. Foto: ED SYKES Vis mere Thomas Christiansen står igen uden job. Foto: ED SYKES

Dengang sagde han sådan til B.T. efter fyringen:

»Der er ingen tvivl om, at starten var med til at skrue forventningerne højere op, end de skulle,« lød det fra Thomas Christiansen om at være i Leeds, som han ikke tabte med i de første syv kampe.

Det gav en førsteplads, men så kom nedturen:

»Det er en kæmpe klub, som virkelig drømmer om at rykke tilbage i Premier League, hvor den selv mener, den hører hjemme. Hver eneste sæson tror både klubben og dens fans, at nu er den der. Klubbens fans sagde, at holdet ikke havde spillet så godt i over et årti. Med vores gode start fik forventningerne lige et nøk mere,« forklarede Thomas Christiansen.