Nu er han pist væk.

En ukendt fodboldspiller ville angiveligt springe ud som homoseksuel på Twitter i dag.

Men nu har den hemmelige fodboldspiller altså skiftet mening og slettet sin Twitter-konto.

Han fandt nemlig ud af, at han ikke var stærk nok til at afsløre sin identitet alligevel, det skriver bbc.com.

Jeg troede, at jeg var stærkere. Jeg tog fejl. @FootballerGay

En Twitter-konto, som angiveligt skulle være fra en professionel fodboldspiller, der ville springe ud som homoseksuel, er blevet slettet.

Kontoen, som blev oprettet denne måned, blev fulgt af næsten 50.000 mennesker.

I det første tweet påstod ejeren, at han var en professionel fodboldspiller, som ville springe ud for sin familie, og han ville 'afsløre sin sande identitet snart'.

Men én dag før den planlagte afsløring, så tweetede vedkommende 'Jeg troede, at jeg var stærkere. Jeg tog fejl', før kontoen blev slettet.

Homoseksuelle sportsfolk: 2014: Den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger bliver den hidtil mest prominente fodboldspiller, der åbent bekender sin homoseksualitet efter at have afsluttet karrieren. 2013: Basketstjernen Jason Collins bliver den første aktive professionelle sportsmand, der offentligt bekender sig som homoseksuel via forsiden af Sports Illustrated. 2012: Det første store aktive boksenavn, fjervægteren Orlando Cruz fra Puerto Rico, springer ud som bøsse. 2012: I forbindelse med sit karrierestop fortæller den svenske skisportsstjerne Anja Pärson, at hun lever med en kvinde – og at de venter barn sammen. 2011: Svenske Anton Hysen, der spillede fodbold i de lavere rækker i England, fortalte om sin homoseksualitet i et interview med et magasin. 2009: Den tidligere anfører for det walisiske rugbylandshold, Gareth Thomas, fortalte, at han er bøsse. 2005: Den tidligere landsholdsanfører for det norske håndboldlandshold, Gro Hammerseng, har siden 2010 boet sammen med Anja Edin, som hun er gift og har et barn med. 1988: Den amerikanske udspringer og OL-guldvinder Greg Louganis står åbent frem med sin homoseksualitet og fortæller, at han er testet positiv for hiv.

Spilleren ville have skrevet historie, da vedkommende ville være den første aktive fodboldspiller siden 1990, der springer ud som homoseksuel, mens han spiller i en af de fire bedste fodboldrækker i England.

Den anonyme herre, som kun er kendt under brugernavnet '@FootballerGay', startede kontoen ved at følge flere LGBT-organisationer og medier.

Derefter tweetede han 'Jeg vil snart afsløre min identitet, men jeg er en stolt homoseksuel mand, som håber at bryde tabuet. Jeg er 23 år, og i dag sprang jeg ud for min familie. Snart vil jeg springe ud for offentligheden', skrev han.

Men nu er profilen altså slettet, og vi får næppe at vide, hvem den professionelle homoseksuelle fodboldspiller var.