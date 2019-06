Niels Frederiksen kender sit hold og sine spillere godt, men de 11 startpladser er på ingen måde låst.

Det er et profilrigt landshold i U21-sammenhæng, som landstræner Niels Frederiksen bringer med til EM-slutrunden i Italien.

Hvordan holdet skal spille, er han ikke i tvivl om. Det skal være underholdende og aggressivt. Men hvilke 11 spillere, der skal udføre jobbet, er mere usikkert.

- Jeg har nogle helt klare tanker, men det bliver også sådan, at vi kommer til at se nogle ting an mod Kroatien, siger landstræner Niels Frederiksen.

- Tingene ligger ikke fast, men jeg har selvfølgelig en skitse til, hvordan jeg tror, det kunne se ud, og mod Kroatien kommer vi også til at prøve nogle ting af.

Det er især på de offensive positioner, at der umiddelbart er mange spørgsmålstegn. For profilerne er mange, og pladserne få.

Kantspillerne Jacob Bruun Larsen, Anders Dreyer, Andreas Skov Olsen, Mikkel Duelund og superligatopscorer Robert Skov ville på de fleste danske U21-landshold alle være selvskrevet til startopstillingen.

Men de er alle så aldersmæssigt tæt på hinanden, at de lige nu figurerer på samme U21-landshold, hvor der er to pladser på kanterne.

Niels Frederiksen erkender, at han har et luksusproblem med de fem spillere, hvoraf Robert Skov og Jacob Bruun Larsen først nu har sluttet sig til truppen efter tjeneste hos A-landsholdet.

- På kantpositionerne er vi voldsomt godt besat, siger landstræneren.

Robert Skov og Jacob Bruun Larsen kunne virke som de oplagte valg på kanterne og bliver det måske også, men Mikkel Duelund var delt assistkonge i hele kvalifikationen til EM, og Andreas Skov Olsen hamrede 22 superligamål i kassen i sæsonen.

Det offensive skyts er tungt for Danmark, men det skal også sidde lige i skabet fra første fløjt ved EM.

17. juni åbner Danmark nemlig gruppen mod de forsvarende europamestre fra Tyskland.

- Det er en turneringsstruktur, hvor man skal ramme topniveauet fra start, siger Niels Frederiksen.

- For vi er, må man formode, tvunget til også at skabe et resultat mod Tyskland. Det bliver ikke nemt, og vi er jo ikke favoritter. Det er man ikke, når man spiller mod og er i pulje med Tyskland.

Kun vinderne fra de tre grupper samt den bedste toer på tværs af grupperne går til semifinalerne.

/ritzau/