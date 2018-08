Den terrorgruppe, der stod bag et angreb i Barcelona den 17. august 2017, havde også planer om at angribe FC Barcelonas stadion Camp Nou.

Gruppen, der formodes at have bestået af 12 mand, stod bag flere angreb i og omkring Barcelona den 17. august, men blodigst af alle var det på den populære gade La Rambla, hvor en af terroristerne førte er varevogn gennem gaden. 14 personer mistede livet og mere end 130 blev såret her, mens yderligere to personer mistede livet i forbindelse med andre angreb.

Ifølge den catalanske avis El Periódico havde gruppen planlagt en række yderligere angreb tre dage efter - den 20. august. Avisen skriver, at det tidligere er kommet frem, at to af målene har været den ufærdige kirke 'La Sagrada Familia' samt Eiffeltårnet i Paris.

Varevognen, der blev ført af en af terroristerne. Foto: Josep LAGO Vis mere Varevognen, der blev ført af en af terroristerne. Foto: Josep LAGO

Nu mener avisen at vide, at også Camp Nou har været et af terrorgruppens mål, hvor de havde udset sig åbningskampen af La Liga-sæsonen sidste år mellem FC Barcelona og Real Betis. På en af terroristernes telefoner er der fundet søgninger på klubbens kampprogram og stadionets indgange.

»Det er meget muligt, at de ønskede at prøve det samme som terroristerne i Paris, der angreb stadionet i Saint-Denis,« siger en kilde tæt på efterforskningen til avisen med henblik på det voldsomme angreb på Paris i november 2015, der startede med tre selvmordsbombere uden for Stade de France, hvor Frankrig og Tyskland spillede.

FC Barcelona og Real Betis mødes tre dage efter angrebet på Barcelona. Foto: LLUIS GENE Vis mere FC Barcelona og Real Betis mødes tre dage efter angrebet på Barcelona. Foto: LLUIS GENE

Ud af de 12 terrorister blev otte dræbt enten af en eksplosion under et af angrebene eller af politiet. De fire sidste blev anholdt, hvoraf to fortsat er i politiets varetægt, mens de to sidste er frikendt under opsyn.