Der var ikke meget spænding i returopgøret i Champions League mellem Manchester City og Schalke 04 tirsdag aften.

Med et udgangspunkt på 3-2 i Manchester Citys favør, skulle Schalke altså jagte målene i Manchester for at sikre sig avancement.

Og mål, det kom der skam masser af.

Bare ikke til Schalke.



I stedet blev de offer for en ren Manchester City-massakre, der vandt overlegent og uden slinger i valsen med hele 7-0. Se alle målene fra opgøret øverst.

Både Sergio Agüero, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Phil Foden og Leroy Sane bragte sig på tavlen i det, der var en ren legestue for Manchester City.

Og et sandt mareridt for Schalke.

Dermed er Manchester City sikkert videre i Champions League-turneringen med en samlet sejr over Schalke på - og hold nu fast - hele 10-2.