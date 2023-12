Casper Tengstedt lavede to assister, da han første gang startede inde i Champions League for Benfica.

Den tidligere Horsens-angriber Casper Tengstedt har haft en svær start på sin tilværelse i portugisiske Benfica, men nu ser det ud til at lysne.

Onsdag aften leverede han en flot præstation, da Benfica i Champions League spillede 3-3 mod Inter efter at have været foran 3-0 ved pausen.

To gange i første halvleg lavede han assist til Joao Mario, der scorede hattrick før pausen.

Efter en håndfuld minutter lagde Tengstedt bolden flot af med brystet, og midtvejs i halvlegen lobbede han smart bolden ind foran mål, hvor Mario for tredje gang var på pletten.

Det var Tengstedts første startplads i Champions League, hvor det inden onsdag aften kun var blevet til to korte indhop.

- Jeg har det godt, er selvsikker og tror på mig selv. Jeg prøver at være en del af dette hold så godt, jeg kan, siger han til avisen A Bola.

- Det føles godt at score tre mål i Champions League, og jeg er glad for at hjælpe Joao Mario til at score.

Kampen endte dog som en maveplasker for Benfica, der indkasserede tre mål efter pausen.

- Hvad der skete i anden halvleg, er svært at sige. Det er Champions League, og sandheden er, at vi ikke gjorde nok i anden halvleg, siger Tengstedt, der i januar skiftede fra Rosenborg til den portugisiske storklub.

Med det uafgjorte resultat står det klart, at Benfica slutter sidst i gruppe D. Holdet har blot et point bag RB Salzburg med fire. Real Sociedad og Inter går suverænt videre med hver 11 point.

