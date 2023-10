»Straffesparket ændrede kampen.«

Det var, hvad Manchester Uniteds manager Erik ten Hag havde at sige om den dom, danske Rasmus Højlund var 'skyld' i i første halvleg søndag aften.

Her tabte Manchester United med 0-3 til Manchester City på Old Trafford, og det var netop det dømte straffespark, der satte gæsterne i gang.

Men Erik ten Hag ønskede ikke at sætte flere ord på netop den situation, da han efter kampen talte med Sky Sports. Interviewet kan ses i toppen af artiklen.

Erik ten Hag (tv.) og Rasmus Højlund (th.) Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Erik ten Hag (tv.) og Rasmus Højlund (th.) Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har ingen kommentarer til det,« sagde han kort og kontant.

Herefter forsøgte reporteren at spørge til, om det var Rasmus Højlunds fejl, eller om straffesparket var for tyndt.

»Jeg har ingen kommentarer,« lød det sammenbidt fra ten Hag.

Det var Erling Haaland, der tog sig af straffesparket, og det gjorde han i sikker stil. Det var også nordmanden, der scorede til 2-0 i anden halvleg, inden Phil Foden lukkede og slukkede med målet til 3-0.

Manchester United ligger i skrivende stund nummer otte i Premier League, mens Manchester City ligger nummer tre efter Arsenal og Tottenham.

Du kan læse B.T.s dom over de to danskere, der var i aktion i søndagens kamp lige her.