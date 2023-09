Manchester United-træner Erik ten Hag melder Rasmus Højlund klar til søndagens kamp mod Arsenal i Premier League.

Det siger cheftræneren til Uniteds hjemmeside.

»Ja, han har haft en god træningsuge. I morgen har vi en sidste træning, men han gør det godt og har reageret godt. Så han er til rådighed i søndagens kamp,« siger Erik ten Hag.

Landsholdsangriberen blev den dyrest indkøbte dansker, da flere engelske og italienske medier kunne berette om en pris svarende til mellem 520 og 560 millioner kroner plus bonusser, da Højlund skiftede fra Atalanta.

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Braget mod Arsenal kan dermed blive den 20-årige angribers debut for Manchester United.

Siden han blev hentet til klubben har Rasmus Højlund døjet med en skade og debuten har derfor ventet på sig.

Højlund har det seneste halvandet år gjort kometkarriere. I januar 2022 skiftede han efter fem mål i 32 førsteholdskampe fra FC København til østrigske Sturm Graz.

Her blev det til 12 mål i 21 kampe, inden han i sommeren 2022 rykkede videre til Atalanta og scorede 10 mål i 34 kampe i sin første og altså eneste sæson i Italien.

I efteråret 2022 debuterede han for A-landsholdet, og i marts 2023 kom det store gennembrud med et hattrick i 3-1-sejren over Finland.

Tre dage senere scorede han også to mål i 2-3-nederlaget i Kasakhstan, og i alt står han noteret for seks mål i seks kampe for Kasper Hjulmands hold.

Nu skal Rasmus Højlund til at optræde på den helt store scene i Premier League, hvor der er tårnhøje forventninger til den unge dansker.