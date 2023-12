Manchester United-træner Erik ten Hag afviser enhver snak om, at han ikke har opbakning fra dele af sit hold.

Flere engelske medier har de seneste dage hævdet, at Manchester United-træner Erik ten Hag har tabt omkring halvdelen af omklædningsrummet. Med andre ord mangler han opbakningen fra en del af spillerne.

Men det har ikke hold i virkeligheden, slår den hollandske træner fast. Og han og klubben slog tirsdag ned på de medier, som har bragt historien.

Fire medier blev nægtet adgang til tirsdagens pressemøde med ten Hag, fordi de ifølge klubben havde skrevet de falske rygter uden at give klubben mulighed for at svare på beskyldningerne.

- De skulle være kommet til os først og ikke bare bag om ryggen på os skrive artikler. Det er ikke okay, siger ten Hag på pressemødet.

Samtidig forsøgte han at mane rygterne til jorden, da han blev spurgt til, om han følte sig sikker på, at han havde spillernes opbakning.

- Ja, det er jeg sikker på. Se bare på eksempelvis comebacket mod Brentford, kampen mod Burnley og Fulham-kampen. Hver gang holdet var presset, viste det karakter, siger United-træneren.

- Man kan ikke spille så god fodbold, som vi har gjort på det seneste, hvis man ikke står sammen.

Manchester United har haft en ujævn sæson. I de seneste fem kampe er det blevet til sejre over Everton og Luton, mens man har tabt til FC København og Newcastle samt spillet uafgjort mod Galatasaray i Champions League.

/ritzau/