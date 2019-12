Hvis du havde planer om at se El Clásico på TV 2 Play eller er kunde hos Yousee, så kan du måske godt gå hen at blive skuffet.

Lige nu melder et hav af brugere på deres Facebook-sider, at de ikke kan se det store spanske opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid.

Forsøger man at logge ind på TV 2 play, bliver mange lige nu mødt af følgende meddelelse: 'Ups... Der er sket en uventet fejl. Prøv igen om lidt eller kontakt kundeservice.

Samtidig har flere Yousee-kunder modtaget en SMS om, at ens tv-forbindelse kan være nede. (Se beskeden nederst i artiklen)

Her er et udpluk af, hvad brugerne i øjeblikket skriver på TV 2 Plays Facebookside.

'Jeg har købt TV2 Play for at se 'el clasico' og det virker overhovedet ikke. Jeg vil have mine penge tilbage.'

'Er jeres App ikke gearet til folk der gerne vil se El Clasico? Hold kæft hvor er det sløjt.'

'Jeg er ikke overrasket, men I står overfor ugens “Shitstorm” med Play der giver problemer midt under Jeres mest markedsførte program i ugevis!!'

​'Så køber man ekstra et abonnement for at se El Clasico og nu virker ikke noget mere. Hvad sker der? Gør noget.'

Det er den samme type opslag, man lige nu finder på Yousees Facebookside.

'Total ommer yousee. Kom nu ind i kampen. Kan ikke være rigtig.... det er hver gang der er stor kamp i kassen så fucker i op.... hip hip hurra en kunde fattigere.'

'Så kører det igen for jer..... og jer har jeg min mobil og Tv hos..det er snart slut.'

'Hvordan kan det være, at hver gang der er store sportsbegivenheder - ja så fejler Yousee som vanligt med elendigt signal, forsinkelse og host og hak??'

B.T. har været i kontakt med TV 2 Kommunikationsafdeling, der bekræfter, at de her til aften har tekniske problemer:

»Det skyldes, at en af TV 2s internationale leverandører på TV 2 Play lige nu har problemer med deres netværksforbindelser i Europa. Hvis man vil se ’Tinka’ eller fodboldkampen El Clásico på TV 2 via TV 2 Play, kan man bruge vores apps, som man plejer,« siger en medarbejder fra TV 2 Kommunikation og tilføjer:

»Der arbejdes på højtryk for at løse problemet, og TV 2 beklager over for de seere, der måtte opleve problemer med afspilningen.«

De henviser derudover til et link, hvor man kan på streamingtjeneste kan se TV 2s hovedkanal.

Husk, at du kan følge opgøret mellem Barcelona og Real Madrid lige her på bt.dk. Det gør du ved at klikke LIGE HER.

Yousee skriver senest på deres Facebookside, at kunder i Nordsjælland lige nu kan opleve problemer med tv-signalet:

'Vi oplever desværre problemer med tv-signalet i Nordsjælland lige nu, men vores teknikere arbejder på højtryk for at få fejlen løst. Vi er virkelig kede af de gener dette måtte medføre, men du kan med fordel se tv via vores app eller via hjemmesiden,' skriver de i en servicemeddelelse.

Sådan ser den sms ud, som flere Yousee-kunder har modtaget onsdag aften under aftenens kamp: