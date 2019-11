Manchester United var bagud 0-2 og foran 3-2, inden Sheffield United udlignede i slutfasen.

Manchester United leverede længe en skrækkelig indsats på udebane mod Sheffield United, men endte med at få point med hjem.

Førstnævnte var bagud 0-2 og balancerede på kanten af en blamage, men et par teenagere og syv gyldne minutter vendte det hele på hovedet.

Foran 3-2 lignede det en Manchester United-sejr, men Sheffield United fik fortjent udlignet til sidst.

Dermed ligger oprykkeren Sheffield United nummer seks i Premier League med 18 point, mens Manchester United har et point mindre på niendepladsen.

Længe var det hjemmeholdets kamp. Kort sagt spillede Sheffield United en glimrende første halvleg, mens Manchester United præsterede forfærdeligt. Hjemmeholdet kunne allerede i første halvleg have afgjort kampen til egen fordel.

Efter ti minutter måtte David De Gea hive en af de helt store redninger frem for at redde et godt forsøg fra John Lundstram, men otte minutter senere måtte den spanske keeper se sig passeret.

Den rærligt spillende Phil Jones tabte en nærkamp ved baglinjen, så Sheffield kunne skabe en farlig overtalssituation i feltet.

De Gea reddede det første forsøg, men John Fleck fulgte op og scorede på riposten til 1-0.

Kampen var intens, og særligt hjemmeholdet skrællede godt igennem i tacklinger og holdt United helt nede inden pausen.

Den brugte manager Ole Gunnar Solskjær forståeligt nok til at flå Phil Jones af banen og sætte Jesse Lingard ind.

Kort efter var United tæt på, da Marcus Rashford tog chancen, men i stedet blev det 2-0 i den anden ende et par minutter senere.

Fleck fandt med en flot aflevering Lys Mousset, der øgede føring i det 52. minut.

Sheffield United overlod det meste initiativ til udeholdet, der desperat jagtede målet, som kunne give ny spænding, og det kom med 18 minutter tilbage.

Hjemmeholdets forsvar clearede i første omgang et indlæg, men bolden havnede på den 19-årige Brandon Williams, der resolut hamrede reduceringen ind til 1-2.

Det gav Manchester United nyt mod, og fem minutter senere kom også udligningen.

Rashford sendte bolden fladt ind i feltet, hvor den 18-årige angriber Mason Greenwood sendte 2-2-målet ind.

Og den vilde Manchester-periode forsatte. Yderligere to minutter senere brød Daniel James igennem og serverede for Rashford, der kontrolleret satte 3-2-føringen ind.

Men hjemmeholdet kunne alligevel juble sidst. I det 90. minut tog Oliver McBurnie bolden ned i feltet og udlignede til slutresultatet.

/ritzau/