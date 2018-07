Hvem vinder duellen, når verdens dyreste fodboldspiller står over for en ukendt teeanager, der spiller fodbold på amatørplan?

Det gør sidstnævnte. I hvert fald denne gang til fodboldturneringen 'The Neymar Jr Five’, hvor den brasilianske fodboldstjerne Neymar i en duel med en teenager mislykkedes med en dribling.

Og det var ikke noget, som den 26-årige superstjerne tog let på. Tværtimod. Han løb retur og lavede en voldsom skuldertackling, der slog teenageren ind i banden og omkuld.

This is what happens when you tackle Neymar pic.twitter.com/V3o1ZgIKYi — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2018

Dommeren var hurtig til at dømme frispark til teenageren, der slog ud med armene over den voldsomme tackling fra Paris Saint Germain-angriberen.

Der kom dog ingen undskyldning fra Neymar, der på trods af den voldsomme tackling havde et lille smil på læben.

Neymar spillede med til VM i Rusland, hvor han stillede op for det brasilianske landshold. Han scorede to mål under slutrunden.

Til daglig spiller han for den franske storklub Paris Saint Germain, som købte ham for cirka 1.65 milliarder kroner i 2017 fra Barcelona.