En bulgarsk teenager er sigtet for grov hooliganisme efter racistiske ytringer under landskampen mod England.

En bulgarsk teenager er blevet sigtet for grov hooliganisme og risikerer fængselsstraf for sine racistiske ytringer under EM-kvalifikationskampen mellem Bulgarien og England tidligere på ugen.

Fire andre er idømt bøder og karantæner.

I alt anholdt politiet seks personer onsdag på baggrund af optagelser fra overvågningskameraer på stadion. I alt ni personer blev identificeret som deltagere i balladen.

Den 18-årige er sigtet for at bruge obskøne håndbevægelser, sende nazihilsner og to gange vende ryggen til spillerne og trække bukserne ned.

Hvis han senere bliver dømt skyldig, risikerer han fængsel i op til fem år.

At de fem øvrige anholdte er de fire blevet idømt bøder på 1000 bulgarske lev (cirka 3800 kroner) og er forment adgang til sportsbegivenheder i to år.

Det meddeler en talskvinde for politiet i Sofia til AFP.

Kampen blev også skæmmet af abelyde, og to gange undervejs blev den afbrudt.

Efterfølgende fratrådte præsidenten for Bulgariens Fodboldforbund.

