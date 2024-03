FC Barcelonas forsvar blev udstillet gang på gang i 3-3-kampen på hjemmebane mod Granada i La Liga.

16-årige Lamine Yamal scorede to gange for FC Barcelona, men det var ikke nok til at sørge for en sejr mod Granada i La Liga søndag aften.

Barcelona snublede endnu en gang i denne sæson, da det blot blev 3-3 hjemme mod Granada, der ellers frister en tilværelse i bunden af rækken.

Hvis ikke Barcelona allerede var afskrevet i kampen om det spanske mesterskab, så kom holdet blot længere væk fra titelkampen med søndagens pointtab.

Lige nu er Barcelona hele ti point efter ærkerivalerne fra Real Madrid på førstepladsen. Der resterer 14 spillerunder i La Liga.

Lamine Yamal sørgede ellers for en god start og en 1-0-føring efter et kvarter. Teenageren dukkede op ved bageste stolpe og styrede et indlæg fra backen João Cancelo i nettet.

Granada udlignede til 1-1 kort før pausen, da udeholdets Ricard Sanchez stod umarkeret i feltet.

Andreas Christensen var i sidste ende tættest på Granadas målscorer, men danskeren dækkede i første omgang en anden modspiller op i feltet, men opdagede faren, da det var for sent.

Efter en time skulle det blive endnu værre for Barcelona, da Granadas kantspiller Facundo Pellistri dukkede op og umarkeret gjorde det til 2-1.

Barcelona-angriberen Robert Lewandowski fik lappet lidt på flere afbrændere, da polakken udlignede til 2-2.

Men heller ikke det resultat kunne Barcelona holde. Granadas Ignasi Miquel udstillede Barcelonas skrøbelige forsvar og scorede til 3-2 tre minutter senere.

Lamine Yamal reddede dog en smule af æren og sørgede for en pointdeling med kantspillerens andet mål i kampen efter 81 minutter.

Tidligere lørdag vandt Sevilla med 1-0 hjemme over Atlético Madrid, der er nummer fire i ligaen og tre point efter Barcelona.

/ritzau/