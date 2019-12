Et selvmål af Victor Lindelöf satte Manchester United under pres, men Mason Greenwood scorede til 1-1.

Navnet Mason Greenwood har for alvor pådraget sig Manchester United-fans opmærksomhed på det seneste.

Den 18-årige angriber scorede torsdag to mål i Europa League, og søndag fulgte han op med det udlignende mål i 1-1-kampen hjemme mod Everton i Premier League.

Everton var ellers på vej mod den anden store skalp under midlertidig manager Duncan Ferguson efter sejr over Chelsea i hans første kamp, men Greenwood udlignede 12 minutter før tid.

Det ene point betyder, at United er på sjettepladsen, fordi Tottenham samtidig slog Wolverhampton, mens Everton på 16.-pladsen nu har tre point ned til nedrykningsstregen.

Everton kom på 1-0 i første halvleg, og holdets føringsmål var et heldigt et af slagsen. United-målmand David de Gea kom skævt ud til et hjørnespark, og bolden dumpede ned på Victor Lindelöf og ind i mål.

Efterfølgende appellerede de Gea for frispark, men fløjten forblev tavs hos dommer Michael Oliver.

Scoringen blev den eneste i første halvleg. Pausen kunne Duncan Ferguson bruge på at forberede sit hold på et hårdt pres fra United i anden halvleg, og det kom da også efter et kvarters tid.

Venstrebacken Luke Shaw søgte med frem og hamrede bolden mod Jordan Pickford, der parerede forsøget. Returbolden landede hos Daniel James, hvis forsøg blev blokeret af Jesse Lingards ansigt.

Everton modstod størstedelen af hjemmeholdets pres, men efter 78 minutter gik det galt.

Greenwood sneg bolden ind ved nærmeste stolpe med et fladt spark og sørgede for første og eneste gang søndag for jubel blandt hjemmeholdets fans på Old Trafford.

