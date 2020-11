En taxatur fra Københavns Lufthavn til spillerhotellet i Helsingør er skyld i coronabomben på det danske fodboldlandshold.

Det er ikke en synd at blive smittet med coronavirus.

Men meget tyder på, at DBU og landsholdsspillerne kunne have gjort mere for at undgå det kaos, som nu har ramt landsholdet før onsdagens kamp mod Sverige.

Det står klart, at følgevirkningerne af Robert Skovs positive coronaprøve i landsholdslejren kunne være begrænset betydeligt, før den smittede Hoffenheim-spiller og flere af de nu isolerede spillere tjekkede ind på Marienlyst Strandhotel.

Det var den danske landsholdsspiller Robert Skov og en af holdets behandlere, der blev testet positiv for coronavirus. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det var den danske landsholdsspiller Robert Skov og en af holdets behandlere, der blev testet positiv for coronavirus. Foto: Bo Amstrup

Flere kilder fortæller til B.T., hvordan Robert Skov og i hvert fald fem spillere fra FC Midtjylland stuvede sig sammen i en taxa og satte kursen mod Helsingør fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Jesper Hansen landede således med flyveren fra Karup i Kastup, og her blev de »sendt ind i en taxa« med Robert Skov.

Der er her tale om en køretur på en lille times tid fra København til Helsingør.

Dermed har FCM-spillerne været i nærkontakt med Robert Skov på mindre end én meters afstand i mere end 15 minutter, og de betragtes derfor ifølge Sundhedsstyrelsen som en 'nær kontakt' til en coronasmittet og skal derfor isoleres.

B.T. har ikke kunnet få bekræftet, om andre af de isolerede i lejren har været med samme taxa.

Køreturen i taxaen fremstår paradoksal, fordi man netop forsøger at skabe en coronafri boble i landsholdslejren ved at teste spillerne, før de render sammen på træningsbanen og på hotelgangene.

Hos FC Midtjylland siger sportsdirektør Svend Graversen, at man nu vil tage kontakt til DBU for fremover at sikre spillerne endnu mere mod smittefare ved coronavirus.

»Det er vigtigt, at DBU gør alt, hvad man kan for at passe på spillerne. Ingen tvivl om det. Man skal undgå risiko for smittespredning alle de steder, hvor det er muligt. Vi må også erkende, at det er en svær tid, vi lever i. Vi vil tage initiativ til en snak med DBU på bagkant af landskampene for at finde ud af, hvad der kan gøres bedre,« siger han til B.T.

Erik Sviatchenko (i midten) og Alexander Scholz (th.) er blandt de spillere, der efter en taxa-tur med Robert Skov er blevet isoleret på deres hotelværelse. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Erik Sviatchenko (i midten) og Alexander Scholz (th.) er blandt de spillere, der efter en taxa-tur med Robert Skov er blevet isoleret på deres hotelværelse. Foto: Liselotte Sabroe

Regningen for potentielt coronasmittede spillere er da også til at få øje på for FC Midtjylland.

Således står klubben over for vigtige kampe i både Superligaen og Champions League.

B.T. har også været i kontakt med DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer. Han siger, at DBU følger alle regler og retningslinjer i forhold til at sikre spillerne.

»Vi følger protokoller fra UEFA og sundhedsmyndighederne – blandt andet om at spillerne skal undgå offentlig transport og bruge mundbind på rejse. Alle spillere er testet i deres klubber på forhånd. Ved ankomst tester vi flere gange, og i den aktuelle situation har vi isoleret flere trænere og spillere i et særligt forsigtighedsprincip,« fortæller han og fortsætter:

»Vi følger og evaluerer hele tiden vores procedurer, også gerne i dialog med klubber og andre.«

Det har ikke været muligt for B.T. at få bekræftet, hvem der har ansvaret for, at spillerne valgte at tage samme taxa og ikke delte sig i mindre grupper eller kørte i hver sin taxa til Helsingør.