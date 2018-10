Den taxachauffør, som ifølge politiets anklageskrift er blevet slået og sparket i ansigtet af fodboldspilleren Nicklas Bendtner, er fortsat sygemeldt og skal måske igennem endnu en kæbeoperation.

Det fortæller Jan Britze, chef for chaufføren og direktør i Jan's Taxi i Slangerup.

»Vi ved ikke, hvornår han er tilbage igen. Det skal I spørge lægerne om. Og jeg ved heller ikke, om han skal opereres en gang mere - det kan godt være, han skal det.«

Norske Adresseavisen har fået indblik i anklageskriftet fra Københavns Politi, og her er Nicklas Bendtner tiltalt for først at slå chaufføren i ansigtet med en knyttet, for derefter at sparke den liggende mand i ansigtet.

Efterfølgende blev chaufføren opereret for dobbelt kæbebrud.

»Han har det ikke godt. Men han er i bedring. Han er dog stadig sygemeldt,« fortæller Jan Britze.

Taxi-chaufføren er desuden selv tiltalt for 'forsøg på vold'. Hvilket han nægter sig skyldig i.

Sagen skal for Københavns Byret den 2. november, og taxi-selskabet ser frem til at få sagen overstået og komme videre.

»Ja, for helvede, det glæder vi os helt vildt til,« lyder det fra Jan Britze, der ikke tør skyde på, hvad udfaldet af retssagen.

Nicklas Bendtner - der nægter sig skyldig og hævder, at han handlede i selvforsvar - kan udover en voldstiltale, nu også kan se frem til at modtage et erstatningskrav fra taxichaufføren for tabt arbejdsfortjeneste.

Den danske fodboldstjerne er blevet tiltalt for voldsparagraffen 244, der er den milde voldsparagraf.

I den paragraf lyder det: ’Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.’