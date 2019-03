En 44-årig mand blev torsdag aften overfaldet med en kniv, da han fejrede Manchester Uniteds sejr over PSG.

En Manchester United-fan blev sent torsdag aften stukket i brystet med en kniv, da han og hans venner fejrede holdets sejr mod Paris Saint-Germain i Paris.

Det bekræfter fransk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ofret, en 44-årig mand, måtte efterfølgende på operationsbordet for at få fjernet blod fra lungerne som følge af knivstikket.

Hans skader er ikke livstruende, melder politiet.

De fire United-fans havde inden knivoverfaldet overværet deres favorithold slå hjemmebaneholdet ud af Champions League.

I den franske hovedstad tabte PSG med 1-3 og røg dermed ud på reglen om udebanemål efter samlet 3-3.

Det skulle fejres, mente de fire venner. Men taxachaufføren var langtfra enig og fandt firkløveren alt for højtrøstet.

Ifølge Sky Sports truede taxachaufføren først en kvinde i gruppen.

- Chaufføren kørte ind til siden for at få dem ud af hans taxa, inden han trak en kniv frem og truede den kvindelige passager i gruppen, skriver sportsmediet.

- Ofret forsøgte at blande sig for at beskytte hende, men så vendte chaufføren kniven mod ham og stak ham i brystet.

/ritzau/