Brændte straffespark kan betyde rigtig meget for fodboldfans - og føre til grimme beskeder.

Det har Tammy Abraham måttet sande. For efter at have brændt det straffespark, der sendte UEFA Super Cup-sejren til Liverpool onsdag aften, er han blevet offer for mange tilsvininger.

Nogle af beskederne til Chelsea-spilleren har været af racistisk karakter, og det har nu fået hans kæreste Leah Monroe til at råbe op.

'I racistiske møgsvin. I skal bare vide, at der er en særlig plads i helvede til hver og en af jer. Det laveste af det laveste. Jeg har egentlig ondt af jer. I burde skamme jer. Så ulækkert!' skriver 21-årige Leah Monroe på sin Instagram-story.

Hun har dannet par med Tammy Abraham i fem år, og hun understreger, at kommer der det mindste på hendes sociale medier, får det konsekvenser med det samme.

'Der er nultolerance. ALLE der går over stregen bliver anmeldt og blokeret med det samme,' skriver hun.

Og Leah Monroe er ikke den eneste, der har støttet Tammy Abraham, der var meget nedtrykt efter det brændte straffespark.

Det samme har Manchester United-spillerne Marcus Rashford og Jesse Lingard - som Abraham kender fra landsholdet - der på de sociale medier opfordrer Chelsea-spilleren til at holde hovedet højt og understreger, at de også har prøvet at brænde straffespark.

Selvom det gjorde tydeligt ondt på Tammy Abraham, at Liverpool-keeperen blev den store helt ved at redde sparket, understreger han, at han ikke er færdig som skytte fra 11-meterpletten.

Heller ikke selvom der er kommet grimme beskeder til ham.

»Jeg har altid været en, der troede meget på mig selv ved straffespark. Jeg tog et par sidste sæson, og nogle der var vigtige. Desværre missede jeg i dag et af mine vigtigste. Det handler om, hvordan jeg reagerer, og at jeg skal holde hovedet højt,« sagde Tammy Abraham selv efter kampen.

Kampen mellem Liverpool og Chelsea sluttede 1-1 i ordinær spilletid, og da den forlængede spilletid blev fløjtet af, stod det 2-2. Derfor skulle opgøret afgøres ved hjælp af straffesparkskonkurrence.