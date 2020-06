Lyngby formåede ikke at besejre bundholdet Silkeborg og smed med 0-0 to vigtige point i kampen mod nedrykning.

Lyngby forsømte torsdag muligheden for at tage en vigtig sejr i kampen for at undgå nedrykning fra 3F Superligaen, da holdet spillede 0-0 hjemme mod bundholdet Silkeborg.

Silkeborg gik ind til kampen med selvtillid efter mandagens 6-0-sejr over OB, og det ene point i Lyngby var da også fuldt fortjent.

Lyngby spillede ikke en god kamp og er med resultatet oppe på seks Superliga-kampe i træk uden sejr.

Samtidig med kampen i Lyngby mødtes de to øvrige hold i nedrykningsspillets pulje 1 i Odense, og her vandt OB med 2-0 over Sønderjyske.

Dermed ligger Lyngby nummer to i puljen med tre point op til OB og tre ned til Sønderjyske. Silkeborg ligger fortsat sidst med kun en teoretisk mulighed for overlevelse.

Lyngby startede godt og satte Silkeborg under pres. Gæsterne havde svært ved at holde fast i bolden mod et aggressivt hjemmehold, som blandt andet kom til et hav af hjørnespark.

Silkeborg-målmand Rafael Romo havde en god redning på et flot spark fra Gustav Marcussen, men trods et solidt overtag kom Lyngby ikke til de helt store chancer.

Derimod kom Silkeborg bedre med undervejs, men gæsterne måtte også nøjes med ganske ufarlige skud fra distancen.

Kort efter pausen kom Silkeborg til to store chancer til angriberen Nicolai Vallys og kantspilleren Sebastian Jørgensen, men begge afslutninger sneg sig få centimeter uden om stolpen.

Med den unge anfører Mads Emil Madsen i spidsen var Silkeborg rigtig godt med efter pausen, mens Lyngby-spillet virkede nervøst og forkrampet.

Silkeborg var langt hen ad vejen tættest på sejren, men kunne trods alt glæde sig over at holde buret rent for anden kamp i træk og blot anden gang i sæsonen.

