Nicklas Bendtner er ofte klar med en rap replik.

Og for nylig gik det måske en anelse for hurtigt, da han i Anders Breinholts nye talkshow 'Breinholts' fik talt over sig og sikkert sagde, at han skal være EM-ekspert på TV 2 denne sommer.

Den afsløring gav dog anledning til lidt larm, for udmeldingen kom som en overraskelse for TV 2, der overfor Tipsbladet forklarede, at intet var skrevet under og parterne skulle mødes efter en Bendtner-ferie til Bali.

Fredag mødte B.T. så tilbagevendte Nicklas Bendtner i forbindelse med lanceringen af hans nye sko-linje med det danske firma Errant - men endnu er der ikke blæk på papiret.

Nicklas Bendtner hyldes før EM kvalifikationskamp mellem Danmark - Finland i Parken, torsdag den 23 marts 2023.

»Vi har ikke skrevet under endnu, men jeg kommer til at lave de næste to kampe - og højst sandsynligt også EM,« siger Nicklas Bendtner til B.T.

De gode snakke med TV 2 forsikrer den tidligere landsholdsangriber om, at de to er på vej mod et samarbejde.

»Det er de mindste formaliteter, at der skal skrives under. Hvis vi siger, at det er sådan her, at det er - så er det sådan, det er. Det er sådan, jeg arbejder,« siger Bendtner og tilføjer om sin tur i ekspertstudiet under de seneste testkampe mod Schweiz og Færøerne:

»Det har været meget naturligt for mig. Jeg har prøvet det før, så det har været nemt at træde ind i - og det har været rigtig, rigtig godt.«

TV 2 hentede for nylig den tidligere kvindelige landsholdsspiller Nicoline Sørensen ind som ekspert.

Hun skal altså - efter alt at dømme - gøre Bendtner selskab i testkampene mod Norge og Sverige og den forestående EM-slutrunde.