Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sébastien Haller klagede over utilpashed efter et træningspas og fik herefter foretaget en række intensive lægeundersøgelser. Hvad lægerne fandt, var en ondartet tumor i ivorianerens testikler.

Siden Dortmund-spilleren i sommer fik påvist kræftsygdommen, har Haller været i kemobehandling, og nu taler han for første gang om sin kamp mod kræften.

»Mange spørger mig, hvornår jeg vender tilbage, men der er meget at tage højde for, så det er svært at give dem et ordentligt svar,« siger Sébastien Haller til UEFAs hjemmeside.

Det forventes, at den tårnhøje angriber er ukampdygtig i flere måneder, men angriberen siger selv, at han har en tidsplan for, hvornår han tænker at være i kampform igen.

Sebastien Haller (anden fra venstre) har under sit sygdomsforløb set med fra tribunerne. Foto: Marco Steinbrenner Vis mere Sebastien Haller (anden fra venstre) har under sit sygdomsforløb set med fra tribunerne. Foto: Marco Steinbrenner

Sébastien Haller fortæller til UEFA, at det var godt, at han hurtigt blev diagnosticeret og begyndte en behandling med fire faser af kemoterapi. Samtidig er han også taknemmelig for, at behandlingen har virket, som den skulle.

»Jeg er heldig at have det godt. Jeg er rent fysisk i stand til at træne, og jeg har det godt både mentalt og fysisk, hvilket selvfølgelig er meget nyttigt, når man skal bekæmpe denne sygdom,« fortæller Haller og fortsætter:

»Hvis jeg er så heldig ikke at skulle opereres, kan det gå meget hurtigt. Tre uger efter sidste fase kontrolleres det, hvilket stadium metastasen (spredningsniveauet, red.) er på, og om der er behov for en operation eller ej. Hvis jeg ikke har brug for en operation, tror jeg med den måde, jeg træner på, at jeg vil være i god form efter de tre uger.«

Haller blev solgt fra Ajax til Dortmund, få uger før tumoren blev opdaget.

I sidste sæson scorede ivorianeren 21 mål i 31 kampe i den hjemlige hollandske liga, og hele 11 mål på bare otte kampe i Champions League.