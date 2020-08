Den direkte oprykning til Premier League missede. Og oprykningen glippede også i playoff-finalen for Brentford og Thomas Frank.

Playoff-nederlaget til Fulham kostede danskerklubben en gevinst på omtrent 1,4 milliarder og en plads i Premier League.



På trods af gummiben lige ved målstregen vil Thomas Frank være overrasket, hvis fansene ikke er tilfredse med sæsonen trods den manglende Premier League-oprykning.



Tidligere har Brentford-fans været efter klubbens danske træner på de sociale medier. Senest i efteråret, hvor hashtagget #frankout var en velkendt traver blandt tilhængerne.



»Det gode ved ikke at være på sociale medier er, at man ikke rigtig oplever, om man er populær eller ikke så populær. Når vi som trænere vinder tre kampe, er vi helt fantastiske. Når vi taber tre kampe, er vi dårlige. Det ligger nok et sted midt imellem i forhold til vores evner.«

»Ligesom alt andet i den her verden er man nødt til at tro på sine ideer. Og det gør jeg også. Det er da bedre at være vellidt, men jeg vil synes, det er mærkeligt, hvis man ikke synes, vi har gjort et godt stykke arbejde i år. Vi har haft en topsæson,« siger Frank, der har kontrakt frem til 2023.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Finalen skulle hele vejen ud i forlænget spilletid, før der kom en afgørelse. Det hele faldt sammen for Thomas Franks tropper, da Brentford-keeper David Raya snorksov på et frisparksmål af backen Joe Bryan.



»Det var en 0-0-kamp, der skulle have været gået i straffesparkskonkurrence. Det skete så ikke,« siger Frank om 1-2-nederlaget til Fulham.



»Der var stort set ikke en chance i den kamp. De scorer på et mål… Du kan spille to Championship-sæsoner, og du ser ikke et lignende mål. Det var den minimale forskel mellem to hold, der stod godt til hinanden.«



»Det var en kombination af en fejl og en lille genialitet af deres venstreback, som afgør finalen,« forklarer danskeren, der havde svært ved at trænge igennem til de slemt skuffede Brentford-spillere efter kampen.



»Jeg sagde de klassiske ord om, at vi vil komme stærkere tilbage, men jeg tror ikke, de lyttede så meget lige dér.«



»Jeg sagde til dem, at jeg var stolt over, hvad de havde leveret over hele sæsonen. Det er en af de bedste sæsoner for Brentford de sidste 70 år .Vi har gjort så meget rigtigt og til tider spillet fantastisk fodbold. Der var de små marginaler, der gør, vi ikke er i det forjættede land,« siger Brentford-træneren.

Joe Bryan stod for Fulhams to scoringer, inden Henrik Dalsgaard reducerede dybt inde i den forlængede spilletid, men lige lidt hjalp det for Brentford, der næste sæson også spiller Championship-fodbold.

Nu venter små to ugers sommerpause, inden man skal på træningsbanen igen.